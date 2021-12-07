Уже более 200 вылетов совершила санитарная авиация Ставрополья в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Единственный санитарный вертолет Ставропольского края совершил более 200 вылетов с сентября 2020 года, когда впервые поступил в регион. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Ставропольского края.

"Благодаря региональному проекту "Развитие первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение" в сентябре 2020 года совершил первый вылет вертолет региональной санавиации. В общей сложности в 2020 году было выполнено 66 вылетов, а в текущем году выполнено уже 148 медицинских эвакуаций санитарным вертолетом", - пояснили в региональном Минздраве.

В настоящее время в ставропольской санавиации посменно работают четыре бригады: специалисты ставропольской больницы скорой помощи, краевых детской и взрослой больниц и дистанционного реанимационного консультационного центра. В 2021 году на нужды санитарной авиации за счет нацпроекта "Здравоохранение" было выделено около 70 млн рублей. В текущем году на территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Ставрополя построена вертолетная площадка. На ее строительство было выделено более 21 млн рублей из средств краевого бюджета.

Развитие санитарной авиации предусмотрено национальным проектом "Здравоохранение". Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.