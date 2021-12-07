Путин призвал не забегать вперед в оценках омикрон-штамма коронавируса

Во вторник на совещании по экономическим вопросам глава государства обозначил несколько задач, которые предстоит решить в ближайшие годы для развития страны и ее экономики. При этом он обратил внимание на то, что добиваться результатов "придется в непростых условиях эпидемии, распространения нового штамма коронавируса". "Хотя говорят, он не такой вредный вроде бы, некоторые специалисты называют его даже "живая вакцинация", - заметил Путин.

"Не будем забегать вперед. Во всяком случае, отскок некоторый на рынках произошел, страхи оказались преждевременными по поводу этого нового штамма, но все равно мы должны исходить из того, что уже пережили в предыдущие полтора года", - сказал президент. По его мнению, власти РФ "уже знают все подводные камни с точки зрения их влияния на экономику". Глава государства подчеркнул, что ждет доклада на эту тему в ближайшее время.