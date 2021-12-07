Ресторанам и кафе в Оренбургской области разрешили работать в новогоднюю ночь

ОРЕНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Оренбургской области, где число выявляемых случаев коронавирусной инфекции продолжает снижаться, отменили запрет на работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, сообщила во вторник вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram .

"31 декабря - это четко прописано в указе - у нас на эту ночь уходит норма указа, что рестораны и кафе работают до 12 часов. Безусловно, все будут работать до последнего посетителя", - сказала она. Ранее указом губернатора в регионе была введена норма, запрещающая организациям общепита принимать посетителей с 00:00 до 06:00.

Еще одно положение указа, по словам Савиновой, касается проведения массовых корпоративов и семейных праздников в кафе и ресторанах. Участникам торжеств потребуется предъявить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании. Она напомнила, что о возможном введении такой нормы предупреждала две недели назад, поэтому все, кто намерен праздновать Новый год в большой компании, по ее словам, уже привились.

"Государственным и муниципальным организациям, осуществляющим концертную, театральную деятельность, организациям общественного питания необходимо обеспечить проведение проверки QR-кодов с помощью специального приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус" и соответствия персональных данных сведениям из документа, удостоверяющего личность", - цитируют документ в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

В Оренбургской области, по данным оперштаба региона, официально зарегистрировано 103 128 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 283 - за прошедшие сутки. Число ежедневно выявляемых случаев продолжает снижаться после пика в октябре, когда регистрировали свыше 400 случаев в сутки. С начала пандемии выздоровели 87 254 человека, умерли 3 237. В стационарах находятся 909 человек с диагнозом COVID-19, сообщает региональный Минздрав.