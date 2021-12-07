Мурашко сообщил, что препарат от коронавируса "Ремдесивир" поставили во все регионы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Препарат для борьбы с коронавирусной инфекцией "Ремдесивир" поставлен во все регионы России, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По вашему поручению мы обеспечиваем запас лекарственных средств и кислорода. По поручению правительства закуплен централизованно препарат "Ремдесивир", он поставлен во все субъекты, идет мониторинг его использования. Первые результаты сегодня обсуждались как раз на штабе. Таким образом, обеспечена его доступность по всей территории РФ", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Правительство РФ 23 ноября выделило 5 млрд рублей на закупку препаратов от коронавируса, в числе которых "Регданвимаб", "Бамланивимаб" и "Этесевимаб", "Касиривимаб" и "Имдевимаб", "Сотровимаб", "Ремдесивир".