ГД приняла в I чтении законопроект о выплате пенсий выпускникам школ, потерявшим кормильца

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект группы депутатов фракции "Единая Россия" и сенаторов-единороссов, направленный на поддержку совершеннолетних выпускников школ, получающих пенсию по потере кормильца.

Поправки предлагается внести в закон "О страховых пенсиях". Документ вводит дополнительные гарантии пенсионного обеспечения для выпускников школ, достигших 18 лет и получающих пенсию по потере кормильца.

Согласно проекту, если такой гражданин поступает в среднее специальное или высшее учебное заведение, то он сможет задним числом получить страховую пенсию по случаю потери кормильца за период с момента окончания школы до поступления в другое учебное заведение.

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, первый зампредседателя комитета Госдумы седьмого созыва по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева и замглавы комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова. Как пояснил Исаев, в случае окончательного принятия законопроекта будут исключены ситуации, когда выплата такой пенсии совершеннолетним выпускникам школ прекращается до их поступления в вуз или колледж.

Право на пенсию по потере кормильца

Как ранее пояснил Исаев, право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего человека, состоявшие на его иждивении. "Это не достигшие 18 лет дети умершего, а также не имеющие трудоспособных родителей его братья, сестры и внуки. Кроме того, этот статус остается за детьми, братьями, сестрами и внуками, которые обучаются по очной форме обучения в школах, ссузах и вузах до достижения 23 лет. Если перечисленные лица до достижения 18 лет стали инвалидами, то и старше этого возраста", - приводит слова Исаева пресс-служба фракции.

Как пояснил депутат, при этом до сих пор в летние месяцы пенсия по потере кормильца не выплачивалась выпускникам, так как учебный год в школах заканчивается в июне, а учеба в колледже или вузе начинается 1 сентября. "В результате получатель пенсии, достигший 18 лет, в промежутке между окончанием обучения в школе и поступлением в другое учебное заведение остается без средств к существованию. Хотя мы понимаем, что этот период для абитуриентов является своего рода продолжением образовательного процесса: молодые люди выбирают образовательную организацию, занимаются подготовкой к экзаменам и сдают их. Все это требует значительных усилий и времени", - отметил Исаев. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.