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Пандемия COVID-19

Срок действия результатов ПЦР-тестов на ковид сократили с 72 до 48 часов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19", - говорится в документе.

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РоссияПандемия COVID-19
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