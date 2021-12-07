В Сочи в этом зимнем сезоне ожидают более 1 млн туристов

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Сочи в зимний сезон этого года ожидается на уровне более 1 млн отдыхающих, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Как ожидается, только в новогодние дни на горнолыжных курортах города побывают 250 тыс. человек. А за период всего зимнего сезона Сочи выберут местом отдыха более 1 млн туристов. Половина из них посетят горный кластер", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на курорте продолжают действовать ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Допандемийный рекорд был установлен в 2019 году, когда край принял 17,3 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в Краснодарском крае в 2020 году действовал режим карантина.

Власти региона ранее сообщали, что край планирует принять 385,6 тыс. человек во время новогодних праздников. Из них большая часть посетит Сочи - 236,3 тыс. человек, Анапу - 34,2 тыс. и Геленджик - 21,4 тыс. На предстоящий зимний сезон курорты региона забронированы уже на 70%.