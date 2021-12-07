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Пандемия COVID-19

Прибывающих в Россию из африканских стран обязали сдавать два теста на ковид

Также прибывающие должны соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Лица, прибывающие в РФ из африканских стран, должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Первое обследование - в течение двух дней со дня прибытия на территорию РФ. Второе обследование - с 10 по 12 день со дня прибытия на территорию РФ", - говорится в документе.

Также, согласно постановлению, они должны соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней со дня прибытия.

Теги
ЮАРРоссияПандемия COVID-19
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