В Оренбургской области продлили запрет на работу ночных клубов и кальянных

ОРЕНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во вторник продлил срок действия запрета на работу ночных клубов и кальянных до 11 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

"По 11 января 2022 года продлеваются действовавшие до этого в регионе ограничения - запрет на работу кальянных и ночных клубов", - сказано в распространенном сообщении.

Ограничение на оказание услуг общественного питания по ночам также будет действовать до указанной даты за исключением новогодней ночи.

Как отмечается в сообщении, в Оренбуржье по-прежнему приостановлено действие социальных транспортных карт лиц 65 лет и старше, если они не прошли полный курс вакцинации от коронавируса или не переболел COVID-19 в последние шесть месяцев. Исключение составляют работники медицинских организаций.

"При проведении праздничных богослужений, посвященных Рождеству Христову, рекомендуется обеспечить соблюдение их участниками требований санитарно-эпидемиологического законодательства, включая обязательное использование масок и установку в общедоступных местах антисептиков для рук", - уточняется в сообщении.