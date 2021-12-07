Верховный суд за три года защитил от застройки девять нацпарков и музеев

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России с 2019 года своими решениями сохранил границы и запретил застройку на девяти особо охраняемых природных и культурных территориях. Об этом во вторник на семинаре о практике рассмотрения дел в сфере защиты экологии сообщил судья Верховного суда РФ Олег Нефедов.

"С 2019 года по девяти делам, в том числе по коллективным административным искам, где оспаривались положения о национальных парках "Тункинский", "Плещеево озеро", "Марий Чодра", "Зигальга", Дальневосточном морском биосферном природном заповеднике, Байкальской природной территории, Сочинском курортном регионе, территории объекта культурного наследия "Древний город Херсонес Таврический", судебными актами фактически были сохранены границы и площади указанных объектов, их территории защищены от ненадлежащей застройки и осуществления иной деятельности", - сказал Нефедов.

Докладчик пояснил, что в своих решениях Верховный суд основывается на федеральном законе "Об особо охраняемых природных территориях" и во главу угла ставит их защиту от застройки и другой антропогенной деятельности, способной нанести вред биосферному разнообразию и культурному наследию.

В качестве отдельного примера такой работы Нефедов привел защиту Байкала и реки Селенги, которая была обеспечена решением Верховного суда, признавшего незаконным бездействие региональных властей.

Ранее на семинаре были озвучены данные о единичных случаях применения в России статей УК о загрязнении почвы и других случаях нанесения вреда экологии.