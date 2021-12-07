Сенаторы не будут до конца года вносить в Думу законопроект о семейно-бытовом насилии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сенаторы приняли решение не вносить в Госдуму в осеннюю сессию законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, так как не удалось прийти по нему к единому мнению, поиск компромиссного решения будет продолжен. Об этом журналистам сообщила во вторник вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

"Разработанный [рабочей] группой законопроект обсуждался на официальном сайте верхней палаты и вызвал широкий резонанс: по итогам дискуссии поступило более 11 тыс. предложений с изменениями и дополнениями в документ, многие из которых были учтены. В целом документ усилил профилактическую и защитную направленность, однако за все это время сблизить позиции сторон не удалось. Поэтому принято решение не вносить законопроект в Государственную думу в осеннюю сессию и продолжить работу по поиску компромисса", - сказала сенатор.

Она добавила, что текущая версия законопроекта "так и не нашла одобрения у всех обсуждавших ее сторон".

Карелова напомнила, что рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере предупреждения и профилактики семейно-бытового насилия была создана в 2019 году по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко. В нее вошли сенаторы, депутаты, представители министерств, ведомств, общественных организаций.

По словам вице-спикера, мнение участников обсуждения "разделилось на две практически противоположные позиции": одна сторона оказалась вообще против принятия закона, а вторая выступает за усиление мер противодействия семейно-бытовому насилию, обозначенных в документе. "Разработчики законопроекта предлагают продолжить поиск возможного решения на площадке Общественной палаты РФ", - сказала Карелова.

Ранее Матвиенко сообщала, что сенаторы планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию и активно продвигать доработанный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Кроме того, в ходе пленарного заседания III Евразийского женского форума она призвала мировую общественность и представителей власти объединиться для решения проблемы семейно-бытового насилия.

О законопроекте

Первоначальная версия документа предполагала введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следовало из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления.