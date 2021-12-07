Первую "Умную школу" на Ставрополье создадут до конца 2023 года

СТАВРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Первую в Ставропольском крае "Умную школу" построят в Георгиевском округе до конца 2023 года. Учреждение сможет принять 775 учеников, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

"Первым учреждением в крае, на базе которого планируется апробировать проект ["Умная школа"], станет школа на 775 мест в селе Краснокумском Георгиевского городского округа. Она строится в рамках региональной программы по развитию образования. Пилотный проект в Краснокумском предполагается осуществить до конца 2023 года", - говорится в сообщении.

Проект предполагает создание кибер-классов в учреждении. Интеллектуальная система видеонаблюдения будет обеспечивать безопасность и позволит мгновенно выявлять посторонних в здании. В учреждении будет внедрена цифровая система управления зданием и энергосберегающие технологии.

"Мы получим не только новые возможности для обучения, развития детей, но и сможем повысить уровень безопасности школьных зданий. Осуществление пилотного проекта в одной из территорий Ставрополья поможет апробировать эти технологии для дальнейшего использования в системе образования, а также в жилищно-коммунальной сфере", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.