Директор ФСИН заявил о готовности к открытому сотрудничеству с общественными организациями

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Новый директор ФСИН России Аркадий Гостев заявил, что ФСИН готова к открытому взаимодействию с общественными и правозащитными организациями. Об этом он сказал, открывая совместное мероприятие ФСИН России и Общественной палаты "Прямой разговор", в ходе которого представители региональных ОНК задают вопросы руководству ФСИН по тем проблемам, которые считают значимыми, и получают ответы от руководителей территориальных управлений ФСИН, руководителей профильных управлений центрального аппарата и руководителей ведомства.

Аркадий Гостев впервые принял в ней участие, отметив, что сама встреча руководителей ФСИН с представителями правозащитных и общественных организаций проходит уже в пятый раз и стала традиционной. "Ответственно могу сообщить, что мы готовы к прямому разговору, конструктивному, открытому сотрудничеству с общественными, правозащитными объединениями и организациями. Выражаю уверенность, что взаимодействие между ФСИН России и институтами гражданского общества будет поддерживаться на высоком уровне", - заверил он участников проходящей в режиме видеоконференции встречи.

"И руководство ФСИН, и руководители наших территориальных подразделений, и руководители конкретных учреждений будут все делать для того, чтобы сотрудничать с общественными организациями", - подчеркнул Гостев.