Самый большой детский сад в сельском округе начали строить под Анапой

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Самый большой детский сад в сельском округе, на 280 мест, начали строить в станице Анапской в Краснодарском крае. Завершить работы планируется в первой половине 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города Анапа.

"В станице Анапской построят самый большой в сельском округе детсад. <…> Дошкольное учреждение на 280 мест появится на улице Николаевской", - говорится в сообщении.

Уточняется, что трехэтажное здание общей площадью свыше 7 тыс. кв. метров будет возведено по всем современным технологиям. В данный момент идет подготовительный этап: установка ограждения площадки и геодезические работы. В пресс-службе отметили, что строительные работы займут 13 месяцев. По планам, дошкольное учреждение примет детей в первой половине 2023 года.

"Все оборудование надо приобрести в следующем году, чтобы мы могли оперативно приступить к его монтажу. Самое важное, не подведите со сроками", - приводит цитату главы города Василия Швеца пресс-служба.

Также отмечается, что рядом со зданием благоустроят территорию, оборудуют игровые площадки, теневые навесы.

Краснодарский край является третьим по численности населения регионом в стране, ежегодно на Кубань на постоянное место жительства переезжает большое количество людей, активно ведется жилищное строительство. Из-за этого в крае существуют ряд проблем в социальной сфере: нехватка мест в школах и детских садах, дефицит поликлиник по месту жительства. Ранее в среду Кондратьев заявил, что по предварительным данным переписи населения, численность жителей Краснодарского края уже составляет 7,1 млн человек.