Власти Чувашии почти вдвое сократили коечный фонд для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 7 декабря. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Чувашии сокращен практически вдвое в связи со снижением нагрузки на стационары. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой администрации главы региона.

По информации администрации главы республики, всего в Чувашии развернуто 1 711 коек в 15 медицинских организациях (18,7% коечного фонда) для лечения пациентов с коронавирусом и с подозрением на него.

"По сообщению Минздрава Чувашии, в республике почти в два раза уменьшен коечный фонд из-за снижения количества больных COVID-19, лечащихся в стационарах", - отмечается в сообщении.

С 6 декабря из режима ковидного госпиталя выведено 350 коек Больницы скорой медицинской помощи и 80 коек Вурнарской центральной районной больницы. Теперь в медицинских учреждениях будет оказываться плановая медицинская помощь по неинфекционному профилю.

По информации пресс-службы администрации главы республики, всего в Чувашии на стационарном лечении с коронавирусом на данный момент находятся 1 396 пациентов, на амбулаторном - 2 139 граждан (60,5% от заразившихся коронавирусом), в том числе 501 (23,4%) человек старше 60 лет.