Центр поддержки одаренных детей "Алые паруса" откроют в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Центр поддержки одаренных детей "Алые паруса", организованный по модели центра "Сириус", откроют в Ульяновске. Об этом во вторник сообщает пресс-служба законодательного собрания Ульяновской области.

"Образовательный центр разместится в микрорайоне УлГУ. Для этого запланировано приобретение в государственную собственность региона здания общей площадью 2 568 кв. м. Целью смен в "Алых парусах" является профессиональная ориентация школьников в различных сферах, получение ими соответствующих начальных и продвинутых знаний, умений, навыков, подготовка к предметным олимпиадам", - пояснили в пресс-службе.

На базе учреждения будут проводиться профильные смены, экскурсии и массовые мероприятия, направленные на выявление и развитие у детей интеллектуальных и творческих способностей, а также интереса к научно-исследовательской, проектной и физкультурно-спортивной деятельности.

"Выделение площадей для образовательного центра стало оптимальным решением, открывающим юным ульяновцам новые возможности развивать свои таланты и укреплять здоровье. Парламентарии также рекомендовали профильному министерству уделять особое внимание ремонту школ, особенно в сельской местности. Зачастую на это необходимы совсем небольшие средства, вложение которых позволит ребятам учиться в гораздо более комфортных условиях", - приводит пресс-служба слова председателя законодательного собрания Ульяновской области Валерия Малышева.