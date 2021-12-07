В Саратовской области заболеваемость ковидом за неделю снизилась на 9,2%

ТАСС, 7 декабря. В Саратовской области заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю уменьшилась на 406 случаев по отношению к предыдущей неделе. Об этом во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

"За последнюю неделю снижение [заболеваемости] произошло на 406 случаев, это на 9,2%. <…> За последние недели количество внебольничных пневмоний снизилось почти в два раза", - рассказала Кожанова.

В региональном управлении Роспотребнадзора также отметили, что снижение заражения коронавирусом отмечается во всех возрастных группах. Наибольшее уменьшение случаев инфицирования зафиксировано среди людей в возрасте старше 30 лет.

При этом специалисты регистрируют рост заболеваемости ОРВИ. На прошлой неделе было зафиксировано на 4 тыс. случаев больше, чем на предыдущей неделе. "Превышен эпидемический порог. Темпы прироста по сравнению с прошлой неделей выросли на 20%. Отмечается превышение эпидемиологических порогов во всех детских возрастных группах", - рассказала Кожанова. Так, в Саратове эпидемический порог по ОРВИ превышен на 63%.

По данным оперативного штаба Саратовской области, за прошедшие сутки было зафиксировано 511 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе выявлено более 124,1 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили более 107,3 тыс. пациентов, 598 человек умерли.