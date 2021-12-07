Акция "Елка желаний" впервые пройдет во всех районах Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Предновогодняя акция "Елка желаний" в этом году впервые пройдет во всех районах Ленинградской области. Новогодние елки, украшенные шарами с желаниями детей, будут установлены во всех районных администрациях, рассказал журналистам во вторник губернатор региона Александр Дрозденко.

"У нас в этом году есть одно новшество: мы расширили "Елку желаний". Если в предыдущие годы "Елка желаний" была только здесь, в здании правительства Ленинградской области, то в этом году мы договорились, и каждая районная администрация у себя ставит такую же елку, в одинаковом дизайне, с одинаковыми шариками", - сказал он.

Он отметил, что установка елок во всех 17 районах и одном городском округе региона позволит исполнить желания большего числа детей. В этом году в Ленинградской области в акции участвуют три ресурсных центра: Сясьстройский, Сиверский и Тихвинский.

Губернатор дал старт акции в регионе во вторник, сняв с елки в здании правительства шары. Он исполнит новогодние желания троих детей, которые загадали набор мужской косметики, рюкзак и лампу для фотографирования.

В прошлом году елку в здании правительства обновляли три раза, так как участников акции было много. В этом году дерево украсили 150 шаров.