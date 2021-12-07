Заполняемость зрительных залов в Оренбуржье снизят до 75% на период новогодних праздников

ОРЕНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Оренбургской области ограничили заполняемость зрительных залов во время проведения новогодних праздничных мероприятий до 75%. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.

До внесения изменений в указ губернатора во вторник ограничений на заполняемость зрительных залов в регионе не было, однако чтобы попасть в театр или на концерт в Оренбургской области с 1 ноября необходимо предъявлять QR-код.

"С 20 декабря при проведении новогодних театрализованных представлений в зрительных (актовых) залах организациям всех форм собственности предписано обеспечить наполняемость залов не более 75%, предусмотрев рассадку с учетом социальной дистанции", - сказано в распространенном сообщении.

Согласно новой версии указа губернатора, на которую ссылается пресс-служба, учреждениям также предписано установить дополнительный интервал между мероприятиями, чтобы проводить санитарную обработку и проветривание помещений.

В Оренбургской области на период новогодних праздников также запретили водить хороводы вокруг елок. Детские праздники в образовательных учреждениях разрешили устраивать только в группах с постоянным составом - для каждого класса или группы отдельно. А взрослым, которые хотят отметить праздник большим коллективом в кафе или ресторане, необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании.

В Оренбургской области, по данным оперштаба региона, официально зарегистрировано 103 128 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 283 - за прошедшие сутки. Число ежедневно выявляемых случаев продолжает снижаться после пика в октябре, когда регистрировали свыше 400 заразившихся в сутки. С начала пандемии выздоровели 87 254 человека, умерли 3 237. В стационарах находятся 909 человек с COVID-19, сообщает региональный Минздрав.