Фракции Госдумы обсудят законопроекты о QR-кодах с Голиковой 13 декабря

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Фракции Госдумы в понедельник, 13 декабря, проведут встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром транспорта РФ Виталием Савельевым, а также другими представителями кабмина для обсуждения законопроектов о QR-кодах при посещении общественных мест и на транспорте. Об этом журналистам во вторник сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

По его словам, в понедельник состоится день фракций. "Первая встреча пройдет в 10:00 во фракции "Единая Россия", далее - во всех фракциях", - сказал Володин, уточнив, что будет участвовать в заседании фракции единороссов.

Спикер добавил, что кроме Голиковой и Савельева со стороны правительства ожидается участие министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.