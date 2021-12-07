МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегическое направление в области цифровой трансформации образования до 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое стратегическое направление в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что стратегическое направление охватывает все уровни общего образования, а также среднего профессионального образования.

Согласно документу, в ходе реализации стратегического направления в систему образования будут внедрены такие технологии как искусственный интеллект, большие данные, облачные технологии и так далее. Кроме того, на основе них появятся сервисы "Цифровой помощник ученика", "Цифровой помощник родителя", "Цифровой помощник учителя", "Цифровое портфолио ученика", "Библиотека цифрового образовательного контента".

Сервисы позволят использовать современный верифицированный цифровой образовательный контент, реализовывать программы углубленного уровня, выстраивать индивидуальные траектории обучения, а также повышать уровень профессиональной компетентности педагогов. Также они позволят автоматизировать проверку домашних заданий с помощью искусственного интеллекта, снизят административную нагрузку на учителей, обеспечат возможность формировать цифровое портфолио обучающегося для подачи в колледжи или вуз, принимать управленческие решения на основе больших данных.

"Целью цифровой трансформации является обеспечение эффективной информационной поддержки участников образовательных отношений в рамках организации процесса получения образования и управления образовательной деятельностью", - сказано в документе.