ВОЗ намерена добиваться отказа от трансжиров промышленного производства к 2023 году

ЖЕНЕВА, 7 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны предпринять дополнительные шаги, направленные на достижение к 2023 году полного отказа от использования трансжиров промышленного производства в продуктах. В опубликованном во вторник в Женеве докладе она рекомендовала, в частности, установить ограничения на трансжиры или частично запретить применение гидрогенизированного масла.

Как отметили эксперты, "940 млн человек, живущих в странах с высокими доходами, защищены применением наилучшей практики [в сфере ограничения трансжиров], однако ни один человек в странах с низкими доходами, не защищен". В ВОЗ напомнили, что трансжиры - это "искусственный компонент, который можно обнаружить в тортах, печеньях, бисквитах, полуфабрикатах, кулинарном жире и спреде и который имеет отношение к увеличению риска сердечных приступов и смерти от болезни сердца". "Устранение транжиров из глобальных продовольственных поставок могло бы спасти жизни и снизить бремя, которое представляют для здравоохранения болезни сердца", - констатировали в организации.

В докладе говорится, что в 2021 году меры по внедрению "наилучшей практики" в этой сфере приняли Бразилия, Перу, Сингапур, Турция, Великобритания и Европейский союз. В целом число стран, деятельность которых в сфере устранения из продуктов трансжиров промышленного производства находит позитивную оценку ВОЗ, достигло 40, и таким образом от "смертоносного пищевого соединения" защищены 1,4 млрд человек.

"Поздравляю все страны, принявшие регулирующие правила и применяющие наилучшую практику по устранению трансжиров", - заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он напомнил о поставленной ВОЗ цели устранить к 2023 году применение трансжиров промышленного производства в продуктах. "Ликвидация фактора риска развития неинфекционных заболеваний находится в пределах нашей досягаемости. Все страны должны направлять усилия на защиту своего населения от этого вредного и не являющегося необходимым компонента", - подчеркнул он.

В этой связи в женевской штаб-квартире ВОЗ отметили, что "наилучшая практика" пока не применяется в 10 из 15 государств мира, в которых "особенное тяжелым является бремя" проблем, связанных с трансжирами. Это Египет, Иран, Мексика, Азербайджан, Эквадор, Пакистан, Республика Корея, Бутан, Непал и Австралия. Организация рекомендовала в качестве первоочередной меры установить ограничения на использование трансжиров или ввести частичный запрет на гидрогенизированное масло. Среди других предложенных ВОЗ шагов - инвестиции в мониторинг использования трансжиров и принятие регулирующих правил на региональном уровне.

Проект ВОЗ

ВОЗ представила в июне 2018 года проект REPLACE, нацеленный на поэтапное исключение трансжирных кислот промышленного производства из пищевых продуктов. Промышленно производимые трансжиры содержатся, в частности, в маргарине, масле "гхи", и нередко присутствуют в легких готовых закусках, выпечке и жареных изделиях. Они часто используются при производстве продуктов, поскольку отличаются от других жиров более длительным сроком хранения. В ВОЗ считают, что трансжиры можно заменить на более здоровые альтернативы без ущерба для вкуса и увеличения стоимости продуктов.