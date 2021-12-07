КС запретил ликвидировать гаражные кооперативы на основании формальных признаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) признал несоответствующей конституции практику, при которой гаражные кооперативы исключают из реестра юрлиц на основе только формальных признаков - отсутствия у кооператива налоговой отчетности и банковских операций за 12 месяцев. Соответствующие нормы закона должны быть изменены, чтобы впредь исключить риск сноса гаражей фактически действующих объединений граждан.

"Признать взаимосвязанные положения п. 1-4 ст. 211 и п. 7 ст. 22 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не соответствующими Конституции РФ, ее ст. 35 (ч. 1 и 2), 45 и 55 (ч. 3), в той мере, в какой <…> при их применении к признанию гаражного кооператива фактически недействующим и к его исключению из ЕГРЮЛ на основании одной лишь констатации таких формальных признаков, как отсутствие операций по банковскому счету и непредоставление отчетности, данные нормы не позволяют учесть специфику этого вида юридического лица как объединения граждан, специально предназначенного для обеспечения им возможности использовать имущество в личных целях", - говорится в опубликованном во вторник постановлении Конституционного суда.

Жалоба владельца гаража

Поводом для проверки указанных норм стала жалоба москвича Владимира Тринько, члена гаражно-строительного кооператива "Автокомп-1", признанного московскими органами Федеральной налоговой службы (ФНС) фактически прекратившим свою деятельность. Обжалуя это решение, Тринько обратился в арбитражный суд, однако решение о ликвидации юридического лица "Автокомп-1" было оставлено в силе.

Решение Конституционного суда

В своем постановлении судьи КС подчеркивают, что исключение из ЕГРЮЛ такой организации, как гаражный кооператив, влечет за собой не просто бюрократические трудности, но также может привести к утрате прав собственности и аренды на земельные участки, на которых находятся гаражи пайщиков кооператива. В результате этого де-факто легальные гаражи могут быть снесены на законных основаниях, что ведет к нарушению прав добросовестных собственников.

Согласно действующему законодательству, любое юридическое лицо, будь то коммерческая или некоммерческая организация, может быть во внесудебном порядке исключено из реестра юридических лиц по двум формальным признакам - непредоставление налоговой и иной отчетности, а также отсутствие банковских операций в течение последних 12 месяцев. При этом собственникам юрлица и другим заинтересованным лицам дается три месяца на то, чтобы направить мотивированное заявление, которое бы подтверждало фактическую работу организации. В этом случае решение о ликвидации юрлица отменяется.

КС обращает внимание на две возникающие для гаражных кооперативов сложности. Во-первых, закон не учитывает специфику этой формы организации, которая направлена не на извлечение прибыли, а на совместное управление гражданами своей собственностью и более эффективную реализацию ими своих имущественных прав. Этот факт, согласно позиции КС, не позволяет ограничиваться формальными признаками для ликвидации юрлица. Кроме того, сам вид юрлица под названием "гаражный кооператив" упоминается только в Гражданском кодексе РФ и в Законе СССР от 26 мая 1988 года № 8998-XI "О кооперации в СССР" и не регулируется особым образом другими законами.

Во-вторых, судьи указывают, что в России не установлено эффективной системы уведомления собственников юрлица о его скорой ликвидации. Согласно законодательству, уведомления такого рода публикуются в специализированных печатных органах, иных форм оповещения, вроде направления писем или уведомлений онлайн законом не предусмотрено. В случае с гаражными кооперативами эта ситуация является более чувствительной, так как владельцы гаражей не могут успевать контролировать каждый выпуск специализированного издания с тем, чтобы вовремя получить информацию о готовящейся ликвидации и направить в органы соответствующее возражение.

Своим постановлением Конституционный суд обязывает федерального законодателя учесть специфику гаражных кооперативов как особого вида юрлица, а также установить адекватные механизмы информирования граждан об угрозе ликвидации кооператива по формальным основаниям. Вместе с тем, КС постановил пересмотреть предыдущие судебные решения с участием Владимира Тринько, касающиеся ликвидации кооператива "Автокомп-1".