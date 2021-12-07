Темпы вакцинации от коронавируса в Саратовской области за неделю снизились на 26%

ТАСС, 7 декабря. Темпы вакцинации от коронавируса в Саратовской области сократились на 26% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила заместитель министра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова.

"Необходимо отметить, что в течение нескольких дней наблюдается снижение темпов вакцинации к предыдущей неделе на 26%, что крайне нежелательно в преддверии новогодних праздников, когда количество контактов достигает пиковых значений и надо быть защищенным, чтобы не заболеть самому и не заразить других. Снижается число привитых первым компонентом и растет число закончивших иммунизацию, в основном за счет привитых вакциной "Спутник Лайт", - рассказала Выкова.

Так, за прошедшие сутки в регионе первым компонентом привились 6 920 жителей, завершили вакцинацию 7 567 человек. "На сегодняшний день привито первым компонентом 1 млн 125 тыс. человек, полностью закончили иммунизацию 987 тыс. человек", - сообщила замминистра здравоохранения. По охвату населения вакцинацией первым компонентом Саратовская область отстает от среднероссийских показателей на 0,5% - в регионе привились 58,5%, по стране - 59%. При этом по числу жителей, завершивших вакцинацию, Саратовская область превышает среднее по стране значение на 0,3%.

В региональном Минздраве отметили, что в Саратовской области имеется достаточный запас вакцины, который "позволяет обеспечить бесперебойную работу" всех прививочных пунктов, включая мобильные точки. На этой неделе ожидается поступление 111,5 тыс. доз вакцины "Спутник V".

По данным оперативного штаба Саратовской области, за прошедшие сутки зафиксировано 511 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе выявлено более 124,1 тыс. случаев заражения. Медики вылечили более 107,3 тыс. пациентов, 598 человек умерли. Региональное управление Роспотребнадзора зафиксировало снижение заболеваемости коронавирусом на 9,2% за прошедшую неделю. При этом в области отмечается рост заболеваемости ОРВИ.