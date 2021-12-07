Два городка жизнеобеспечения развернули на трассах Нижегородской области из-за снегопадов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Нижегородские спасатели развернули два городка жизнеобеспечения на трассах около городов Кстово и Бор из-за резко ухудшившихся погодных условий, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Нижегородской области <…> на федеральных автодорогах развернуты два городка жизнеобеспечения", - сказано в сообщении.

Первый развернули силами специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по региону в Кстовском районе на 452-м км трассы М-7 "Волга" у населенного пункта Ветчак. Здесь дежурит 15 человек и шесть единиц техники.

Второй городок организован силами "Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России" в городском округе Бор на 23-м км трассы Р-159. В городке находится шесть человек и четыре единицы техники.

"В связи с ухудшением погодных условий оба городка будут находиться на местах до 8 декабря. Затем будет приниматься решение либо о продлении срока их нахождения, либо о возвращении в пункты дислокации", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что дорожные службы в четырех регионах Центрального и Приволжского федеральных округов переведены на повышенный режим работы из-за сильного снегопада и снижения видимости на дорогах. В Нижегородской области, в частности, 7 декабря местами по области пройдет сильный снег с усилением южного ветра с порывами до 12-17 м/ с. Такие погодные условия могут сохраниться до утра 8 декабря.