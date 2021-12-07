В РВИО заявили, что Ржевский мемориал советскому солдату посетили более 2,5 млн человек

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области с момента открытия посетили более 2,5 млн человек. Это один из самых крупных монументальных памятников в России. Об этом сообщил во вторник на заседании центрального совета Российского военно-исторического общества (РВИО) исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк.

Подводя итоги работы РВИО за два "пандемийных" года, Мартынюк отметил, что открытие Ржевского мемориала советскому солдату стало ключевым событием празднования 75-летнего юбилея Великой Победы в 2020 году.

"На данный момент стоит отметить, что мемориал посетило более 2,5 млн человек. Это один из самых популярных и самых узнаваемых на данный момент мемориалов в стране и один из самых крупных монументальных памятников в современной России", - сказал Мартынюк.

В целом, по его данным, за два года работы РВИО удалось реализовать более 160 крупных проектов, несмотря на пандемию и санитарные ограничения, и одним из ключевых направлений здесь стала монументальная деятельность.

Ржевский район Тверской области в годы Великой Отечественной войны был местом ожесточенных сражений. По инициативе ветеранов на месте кровопролитных сражений подо Ржевом был возведен мемориальный комплекс, 30 июня 2020 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала с 25-метровой бронзовой фигурой советского солдата.