МЧС прогнозирует волны высотой до 2,5 м в Каспийском море из-за сильного ветра

МАХАЧКАЛА, 7 декабря. /ТАСС/. Волны высотой до 2,5 м ожидаются во вторник в акватории Каспийского моря. О штормовом предупреждении сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"По данным Даггидромета, в ближайшие 1-3 часа во вторник по районам моря ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 13-18 м/с, местами до 23 м/с. Высота волн - 2-2,5 м",- говорится в сообщении.

Спасатели МЧС рекомендовали переждать сильный ветер дома, плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.