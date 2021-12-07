Коллективный иммунитет к COVID-19 в Мордовии достиг 83%

"Коллективный иммунитет [к коронавирусу] взрослого населения - 83,6%", - сказал Маркин.

Он отметил, что всего в республике первым компонентом вакцинировано 505 581 человек. "Выполнение плана по первому компоненту - 83,9%, по завершенной вакцинации - 78,1%. Охват взрослого населения первым компонентом - 67,1% (при плане - 80%)", - отметил министр.

С 11 октября в Мордовии введена обязательная вакцинация некоторых категорий граждан, в том числе государственных и муниципальных служащих и работников правоохранительных органов. QR-коды требуются для посещения гостиниц, а также объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, площадью больше 150 кв. м (кроме аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости). Только с QR-кодами совершеннолетние жители республики могут посетить спортивные, культурные и предоставляющие бытовые услуги организации, а также заведения общепита. Для непривитых граждан старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин сохраняется режим самоизоляции.