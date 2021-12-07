Суд в Дании удовлетворил апелляцию на арест судна "Академик Иоффе"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Суд в Дании рассмотрел апелляционную жалобу, поданную на арест научно-исследовательского судна "Академик Иоффе", и удовлетворил ее. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Института океанологии РАН.

"Это правда", - сказал представитель пресс-службы, комментируя информацию, что суд в Дании удовлетворил эту апелляционную жалобу.

В настоящее время изъятые документы доставляются на судно. При идеальном раскладе судно отправится домой во вторник после 22:00 мск. "Институт не сомневался в незаконности ареста и сделал свою работу по его вызволению качественно и быстро", - сказал директор института Алексей Соков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы института.

Датские власти в начале ноября задержали научно-исследовательское судно "Академик Иоффе". Арест судна был осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны. Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание судна по иску компании One Ocean Expeditions Ltd.

К 24 ноября на борту научно-исследовательского судна "Академик Николай Страхов" в Калининград из Дании прибыли 11 членов экипажа "Академика Иоффе", включая капитана, и 23 участника научной экспедиции. В Дании, как сообщила ТАСС руководитель научной экспедиции Елена Иванова, остаются 27 членов экипажа, ученых среди них не осталось. По сообщению капитана судна Андрея Зыбина, команда на арестованном судне обеспечена запасами воды и продуктов до февраля.

Минобрнауки РФ создало специальную комиссию для проверки фактов, связанных с арестом судна "Академик Иоффе".