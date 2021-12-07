Этнографическая экспедиция "Зов Тундры" ЯНАО в 2022 году впервые привлечет к работе ученых

САЛЕХАРД, 7 декабря. /ТАСС/. Окружная молодежная экспедиция "Зов Тундры" в 2022 году намерена отправиться в Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила на презентации молодежных проектов коренных народов в рамках форума "Российский Север" участница проекта Алла Окатэтто. Впервые планируется привлечь к работе экспедиции молодых ученых для создания исследований и проектов направленных на сохранение языков и культуры КМНС.

"Окружная молодежная этнографическая экспедиция "Зов Тундры", с которой мы объехали почти весь Ямал. В следующем году мы поедем в Красноселькупский район - последняя точка на Ямале, где мы еще не были", - сказала Окатэтто. Экспедиция запланирована на август 2022 года.

Целью экспедиции является знакомство молодежи Ямала с бытом коренных малочисленных народов Севера, пояснила Окатэтто в беседе с ТАСС. Экспедиция ведется с 2002 года, при этом, материал, который собирают участники экспедиции никогда не изучался с научной точки зрения.

"Нам хочется все это привести в какое-то материальное содержание, привлечь к работе студентов и молодых специалистов, например, этнографов, лингвистов, экологов, которые помогут нам сформировать и опубликовать этот материал, чтобы он в дальнейшем служил научной базой", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Также в ходе презентации Окатэтто рассказала про успешные практики молодежи коренных малочисленных народов. Например, коммуникативная площадка на территории Ямало-Ненецкого автономного округа для студентов младших курсов, которая помогает им социализироваться и развивать необходимые навыки.

На Ямале сохранению самобытного культурного наследия и его внедрению в современную жизнь уделяется большое внимание. Департамент по делам КМНС реализует мероприятия по оказанию государственной поддержки фольклорной деятельности, поощряет носителей фольклора, земляков, пишущих на родных языках коренных малочисленных народов. С 2022 года будет увеличен размер гранта для юридических лиц, в два раза будут увеличены размеры шести премий губернатора носителям фольклора. Кроме этого, с будущего года вводятся две новые премии губернатора автономного округа на поддержку инициатив, которые направлены на популяризацию языка и культуры коренных малочисленных народов Севера автономного округа, в том числе молодёжных инициатив в масс-медиа и социальных сетях.

О форуме

Седьмой форум "Российский Север" в Салехарде проходит впервые, он продлится до 9 декабря. В форуме принимают участие 100 человек, самая большая делегация, почти четверть - это ямальцы. Работа форума организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Впервые форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север" состоялся в 2015 году в Московской области.