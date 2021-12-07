Снегопад в Москве побил рекорд 1949 года

МОКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Максимальное количество снега для 7 декабря выпало в Москве во вторник. В последний раз такой сильный снегопад был 72 года назад, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.

"Сталинский" снегопад в Москве стал самым мощным за последние 72 года", - говорится в сообщении.

Синоптик отметил, что по состоянию на 18:00 мск в осадкомерах в Тушино зарегистрировано 7 мм осадков, на ВДНХ - 8 мм, на Балчуге - 10 мм, а в Новой Москве и Михайловском - 12 мм.

"Таким образом, уже сейчас можно утверждать, что снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года (12,7 мм). Осадки продолжаются, и окончательные результаты будут подведены в 21:00 мск", - добавил Тишковец, подчеркнув, что зафиксированное количество осадков во вторник составило 20% от месячной нормы.

По его словам, в Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Железнодорожном и Коломне - 16 мм (почти 30% месячной нормы), Кашире - 14 мм, Долгопрудном, Михнево, Серпухове, Павловском Посаде - 12 мм.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что высота сугробов в Москве во вторник достигла 21 сантиметра. Он также предупредил о появлении в Москве гололедицы 8 декабря.