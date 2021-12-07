Лента "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС" получила награду "За лучший просветительский фильм"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Лента "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС" удостоена главной награды в номинации "За лучший просветительский фильм" премии "Знание". Награду победителям вручил во вторник народный артист РФ, художественный руководитель Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский.

"Замечательная премия. Четыре номинанта. Одного из них знают все сидящие в зале, знает вся страна и за пределами нашей замечательной премии <…> Сегодня, 7 декабря 2021 года, победителем, лауреатом стал документальный фильм "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС". Поздравляю!", - сказал он.

Фильм посвящен 60-летию полета первого человека в космос. В картине наряду с кадрами документальной хроники использовано более 70 снимков из архива ТАСС, рассказывающих о Гагарине как до полета, так и после него.

"ТАСС - это не только новости в режиме "здесь" и "сейчас", но и знания о событиях прошлого, которые мы стремимся популяризировать среди самой широкой аудитории. В этом фильме мы впервые рассказали о Юрии Гагарине - самом известном человеке планеты - с помощью уникального исторического фотоархива и воспоминаний наших сотрудников, о том, что осталось "за кадром" официальной хроники. Мы вспомнили имена уже ушедших коллег-журналистов, которые в своих работах сохранили для нас память о Гагарине, - сказала руководитель отдела внешних коммуникаций департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Екатерина Титова, выступившая также продюсером фильма. - Искренне благодарим телеканал "Звезда" и автора фильма Наталию Метлину за очень внимательное и бережное отношение к уникальным историческим материалам. Фильм получился очень искренним, он прежде всего о людях - о первом космонавте и журналистах ТАСС, которые прославили свою страну и ее достижения".

В съемках приняли участие бывшие и нынешние журналисты агентства. В фильме приняли участие первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и председатель Ассоциации журналистов-ветеранов ТАСС Людмила Ермакова. На телеканале "Звезда" фильм вышел 10 апреля 2021 года.

"Мне кажется, что благодаря Гагарину очень многие люди, молодые люди пошли в науку, мечтали стать космонавтами. Только потому, что очень талантливо и очень красиво Гагарина запечатлели фотографы ТАСС. Потому что все, что у нас осталось, это смотреть на эти кадры, на эту фантастическую улыбку и взгляд в будущее", - отметила журналист телеканала "Звезда", автор фильма и режиссер Наталия Метлина. Она также выразила благодарность генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову, поддержавшему проект.

О премии

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание".

Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе. Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.

Премия "Знание" учреждена с целью признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России.