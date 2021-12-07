Исторические фото жизни монахов на горе Афон представили на выставке на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Выставка "Наш Афон" греческого фотохудожника Костаса Асимиса открылась во вторник в городе Пятигорске на Ставрополье. На выставке представили исторические и современные фотографии монастырской жизни на горе Афон, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки.

"На выставке представлены около 200 исторических и современных фотографий. Основу составляют работы, демонстрирующие фотолетопись монастырской жизни - снимки святынь, моментов праздничных богослужений и будничных трудов святогорских монахов, природы, скитов, келий, а также мастерски выполненные портреты афонских старцев, монахов, послушников. Отдельный раздел экспозиции представлен уникальными историческими снимками конца XIX - начала XX века из архива Свято-Пантелеимонова монастыря, отреставрированные Костасом Асимисом", - говорится в сообщении.

Выставка открылась при поддержке аппарата полпреда президента РФ в СКФО на площадке музейно-выставочного комплекса "Россия - моя история". "Пять лет назад мы отпраздновали знаменательное событие - 1000-летие нахождения русского монашества на Святой горе Афон. За эти многие столетия это место было активной частью развития культуры и духовности России. Оно и сегодня окормляет многих наших соотечественников", - приводит пресс-служба слова полпреда.

Святая гора Афон является главной темой творчества Костаса Асимиса более 30 лет. Экспозиция, открывшаяся на Ставрополье, уже побывала в Германии, Польше, Чехии, Италии, Швейцарии, Франции, Великобритании, а также в Москве и других российских городах.