Тысячи перелетных белых цапель прилетели на зимовку в национальный парк Хайнаня

ХАЙКОУ, 7 декабря. /ТАСС/. Десятки тысяч малых белых цапель (лат. Egretta garzetta) с наступлением холодной погоды прилетели зимовать на Хайнань. Как сообщила газета "Хайкоу жибао", любительское видео с этими птицами привлекло внимание многих пользователей в китайской социальной сети Douyin.

По данным издания, оно было снято в природном заповеднике Дунчжайган на Хайнане. "Вечером, когда на морском берегу начинается прилив, малые белые цапли одна за другой взлетают и устремляются в мангровые леса на ночлег. Так и получается эта прекрасная картина", - рассказал инженер управления лесного хозяйства национального парка Дунчжайган Фэн Эрхуэй. По его словам, около шести часов вечера птицы летят в лес, а утром, с первыми лучами солнца, вновь возвращаются на побережье в поисках пищи.

По его словам, видеоролик со стаями птиц, которые подобно морским волнам накрывают побережье, быстро распространился среди интернет-пользователей, что привлекло в национальный парк множество туристов. Многие из них приезжают, чтобы своими глазами увидеть различных птиц, которые прилетели в Дунчжайган на зимовку.

Природный заповедник Дунчжайган расположен в окрестностях Хайкоу, ему присвоен национальный статус. Он является крупнейшим заповедным парком заболоченных земель КНР: здесь встречается 36 видов мангровых деревьев, что является наибольшим показателем в стране. За это его часто называют "генофондом мангровых лесов Китая".

С марта 2019 года в заповеднике проводится масштабная реконструкция, которая позволила значительно расширить площадь мангровых лесов. Благодаря этому число прилетающих сюда на зиму перелетных птиц выросло со 180 до 218 видов. Среди них находящиеся под государственной защитой желтоклювые цапли, малые колпицы, колпицы обыкновенные, китайские чайки и другие пернатые.