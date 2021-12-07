Около 2 тыс. человек привлекут в расчистке ж/д путей от снега ночью в Московском регионе

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. человек и около 30 единиц спецтехники задействуют в расчистке железнодорожных путей в Москве и Московской области ночью. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Московской железной дороги.

"Расчистка железнодорожных путей от снега в Москве и Московской области проводится в круглосуточном режиме. В ночное время на радиальных направлениях, МЦД, МЦК в Московском узле будет задействовано 30 единиц специальной техники - пневмообдувочных и снегоочистительных машин, а также порядка 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчистка будет организована по специальному графику и не создаст помех движению поездов. В пресс-службе также отметили, что на МЖД создан оперативный штаб для координации действий по борьбе с последствиями снегопада, куда в режиме реального времени поступает информация о метеоусловиях в том или ином регионе.

"Призываем граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.