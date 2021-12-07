Все школы Пскова перевели на дистанционный режим работы из-за ОРВИ

"В Пскове фиксируется существенный рост заболеваемости среди детей школьного возраста. В областном центре на карантин закрыт каждый пятый класс (162 класса - из-за ОРВИ, 40 - из-за коронавируса). Поэтому по рекомендации Роспотребнадзора с 8 по 10 декабря включительно в Пскове (и только в Пскове) все школы, а также учреждения дополнительного образования переводятся на дистанционный режим работы", - написал губернатор.

По его словам, ученики с 5 по 11 класс будут работать со своими учителями в дистанционном режиме. Для школьников с 1 по 4 класс будут организованы дежурные группы. "В каждой школе определяется потребность в работе таких классов, родителям необходимо оперативно предоставить информацию своему учителю. Для детей будет организовано усиленное двухразовое горячее питание за счет бюджетных средств. Дежурные классы будут сформированы без создания смешанных групп", - пояснил Ведерников.