В Хорватии подтвердили первый летальный исход после вакцинации против коронавируса

ЗАГРЕБ, 7 декабря. /ТАСС/. Хорватское агентство лекарственных средств и медицинских товаров (HALMED) подтвердило первый летальный исход после вакцинации против нового коронавируса. Об этом со ссылкой на HALMED сообщило во вторник государственное информационное агентство HINA .

"HALMED и Хорватский институт общественного здравоохранения сегодня завершили оценку подозрений на возникновение побочного эффекта у 33-летнего мужчины, который умер через 12 дней после вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca, - отметили в агентстве. - Кроме сегодняшнего заявления о летальном исходе, в Хорватии до сих пор не было выявлено других подобных случаев с побочными эффектами, и любой другой случай с летальным исходом не был связан с вакцинацией".

Изначально причинно-следственная связь между введением вакцины, появившейся затем побочной реакцией и летальным исходом оценивалась как вероятная, выдвигалось только предположение о возможном возникновении тромбоза. Соответствующие пробы для проведения широкого спектра исследований и анализов в целях установления прямой связи между возникновением тромбоза и вакцинацией были взяты 12 марта этого года.