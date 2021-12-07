Детские игровые комнаты и развлекательные центры возобновят работу в Курской области

КУРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Детские игровые комнаты и развлекательные центры с 10 декабря возобновят работу в Курской области. Соответствующие изменения внесены в распоряжение губернатора региона Романа Старовойта "О введении режима повышенной готовности", сообщил во вторник оперштаб области по борьбе с ковидом.

"Внесены изменения в распоряжение губернатора №60-рг "О введении режима повышенной готовности". Согласно документу, с 10 декабря начнут работать детские игровые комнаты и развлекательные центры при 25% загрузке и соблюдении требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей и дезинфекции помещений", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 10 декабря возобновят работу фуд-корты, кафе и рестораны смогут работать в ночное время, проводить концерты, тематические вечеринки, караоке.

С начала пандемии в Курской области выявлен 78 401 случай заражения коронавирусом, 1 862 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе года введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 600 тыс. человек, завершили вакцинацию около 550 тыс. жителей. Регион достиг 82% от плана по вакцинации населения от коронавируса.