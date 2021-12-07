Собственная картинная галерея появится в МГУ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова появится собственная картинная галерея. Об этом сообщил журналистам ректор вуза Виктор Садовничий.

"У нас огромная коллекция картин и других ценностей. Мы сейчас взялись делать галерею картин, наших подарков, она у нас очень значительная. Группа Исторического факультета по правилам занимается описанием этих картин - это и краска, и подлинность, и авторство. И в значительной степени эта работа уже завершается", - сказал он.

Как отметил ректор МГУ, его главной мечтой является создание музея МГУ на новой территории. "Моя мечта - на новой территории построить музей картин МГУ, у которого находится в распоряжении огромное богатство. И других ценностей - в последнее время МГУ было сделано два колоссальных подарка. Один из них - это собрание драгоценных камней итальянского коллекционера. Сейчас они частично выставлены, частично мы собираемся. Такого подарка от зарубежного гостя университет не ожидал. Второй подарок сделал нам Малькевич, наш собиратель картин, пейзажей. Он собрал 330 оригиналов картин и подарил нам. Они выставлены у нас в музее-библиотеке, но хотелось бы, чтобы они были доступны широкой публике и были выставлены в музее", - отметил он.

Садовничий также подчеркнул, что по количеству экспонатов всех ныне существующих музеев МГУ, университет уже догнал Эрмитаж.