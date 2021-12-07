Летчик-испытатель Карапетян разработал операцию по установке купола на Чернобыльской АЭС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Летчик-испытатель конструкторского бюро имени М. Л. Миля, Герой Советского Союза Гурген Карапетян, скончавшийся на 85-м году жизни, разработал и реализовал операцию по закрытию чернобыльского реактора куполом с вертолета. Об этом ТАСС рассказал друг летчика, заместитель начальника летно-испытательного отдела Национального центра вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова по летному обеспечению - старший летчик-испытатель, Герой России Александр Климов.

Именно Карапетян в мае 1986 года в составе экипажа вертолета Ми-26 выполнил один из важнейших этапов ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. "В Чернобыле Гурген Карапетян и летчик-испытатель Летно-исследовательского института им. М. М. Громова Анатолий Грищенко готовили сложную работу по установке на разрушенный реактор 15-тонного купола-заглушки", - рассказал Климов.

По его словам, эта работа выполнялась на длинном тросе внешней подвески, на пределе грузоподъемности вертолета Ми-26, и требовала ювелирной техники пилотирования.

"Но настоящую свою войну со смертью Карапетян начал годы спустя, когда помогал страдавшему от лучевой болезни Анатолию Грищенко, когда организовал его лечение и пересадку костного мозга в клинике в США, когда помог многим другим авиаторам-чернобыльцам", - отметил Климов.

Они познакомились, проводя совместные работы по испытанию вертолета. На тот момент Климов был летчиком-испытателем Государственного летно-испытательного центра Минобороны, а Гурген - летчиком-испытателем Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля.

Об испытаниях вертолетов

По словам друга, Карапетян посвятил всю свою жизнь летным испытаниям вертолетов и совершенствованию методики летных испытаний. "Гурген Карапетян, как и любой летчик-испытатель, любил те вертолеты, которым посвятил больше сил и часов своей летной жизни. В биографии Гургена Рубеновича такими машинами были Ми-24, Ми-26 и Ми-28, Ми-14. Но и о старых поршневых Ми-1 и Ми-4 Гурген отзывался с теплотой, с удовольствием летал на "восьмёрке", - подчеркнул Климов.

"До последних дней своей жизни он занимался летными испытаниями вертолетов, в августе и октябре 2021 года он активно участвовал в сертификационных испытаниях вертолета Ка-62 при посадке на режиме авторотации", - сообщил он.

По словам Климова, Карапетян не просто думал о будущем авиации, а создавал это будущее. "Вот такой он и видел нашу будущую авиацию - неразрывно связанную с советской, не растерявшей преемственности, не утратившей научных и технических приоритетов. Он всего себя отдавал развитию вертолетной отрасли в России", - сказал летчик-испытатель.

Биография вертолетчика

Гурген Карапетян родился 9 декабря 1936 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1961 году окончил Московский авиационный институт (МАИ). Одновременно с обучением занимался планерным и вертолетным спортом в аэроклубе МАИ.

Он пришел на работу в ОКБ Миля (ныне - Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля) в начале 1960-х годов, когда там под руководством Михаила Миля уже создавались машины, ставшие потом известными на весь мир. С 1961 года он работал ведущим инженером в ОКБ, а уже в 1962 году окончил вертолетное отделение Школы летчиков-испытателей.

Карапетян освоил 39 типов вертолетов, планеров и самолетов, а с учетом модификаций - более 100. Провел в воздухе более 5,5 тыс. часов и летал на всех типах вертолетов марки "Ми". Поднял в небо и провел испытания вертолетов Ми-26 и Ми-28, участвовал в испытаниях вертолетов Ми-2, Ми-6, Ми-10, Ми-14, Ми-24 и их модификаций. В период с 1962 по 1982 годы установил 10 мировых авиационных рекордов скорости и грузоподъемности на вертолетах Ми-6, Ми-10К, Ми-24 и Ми-26.

Завершив свою летную карьеру, Гурген Карапетян трудился на должностях заместителя генерального директора МВЗ им. М. Л. Миля по стратегическому развитию, начальника службы безопасности полетов и советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов. До 85-летнего он не дожил два дня.