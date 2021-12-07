Цена на уголь для жителей Тувы в 2022 году сохранится на уровне 2,2 тыс. рублей за тонну

ТАСС, 7 декабря. Тувинская горнорудная компания (ТГРК) сохранит в 2022 году для населения Тувы цену на уголь в размере 2,2 тыс. рублей за тонну. Соответствующее соглашение подписано во вторник между компанией и правительством республики, сообщила пресс-служба регионального кабинета министров.

Вопрос цены на уголь в Туве актуален в связи с тем, что почти три четверти населения живут в домах с печным отоплением и обогреваются зимой углем. Ежегодно цены на топливо росли.

"Сегодня в Туве состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством республики и Тувинской горнорудной компанией. ТГРК принимает на себя ряд обязательств, которые должны снизить уровень социальной напряженности в республике, вызванный ценами на уголь. Компания, в частности, оставляет на весь 2022 год определенную правительством цену на отпускаемый населению республики уголь - 2 220,1 рубля за тонну, включая НДС", - говорится в сообщении.

Кроме того, устанавливается сниженная цена на уголь для предприятий ТЭК и бюджетных организаций, за исключением Кызылской ТЭЦ. В 2022 году тонна угля для них будет отпускаться с разрезов ТГРК по 2 985,6 рубля. При этом допускается отгрузка угля для указанных категорий потребителей с отсрочкой платежа. Также компания обязалась участвовать в региональном гуманитарном проекте "Социальный уголь", в рамках которого на безвозмездной основе углем обеспечиваются малоимущие граждане и многодетные семьи, проживающие в домах с печным отоплением.

В соглашение также включено обязательство компании не менее 100 млн рублей из полученной прибыли направлять на развитие своего предприятия - в частности, двух разрезов, Каа-Хемского и Чаданского. Уточняется, что указанные пункты соглашения будут действительны в том случае, если экономика предприятия не понесет сильных убытков. Во избежание этого власти республики договорились на федеральном уровне, чтобы в 2022 году ТГРК будет гарантирована возможность продажи своего угля на экспорт.

В пресс-службе подчеркнули, что соглашение закрепляет достигнутые в Москве при участии первого вице-премьера России Андрея Белоусова договоренности и устраняет разногласия между властями Тувы и угольной компанией вокруг цены на уголь для населения.