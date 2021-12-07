В Дагестане свободно более 20% коек для пациентов с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 7 декабря. /ТАСС/. Резерв коечного фонда в Дагестане для пациентов с коронавирусной инфекцией составляет более 20%. Всего в регионе развернуто 2 075 коек, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы региона после заседания оперштаба по борьбе с COVID-19.

"Врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева проинформировала, что в настоящее время в республике развернуто 2 075 коек, резерв составляет 20,6% коек. За предыдущую неделю было госпитализировано 1 212 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 158 человек", - говорится в сообщении.

Беляева уточнила, что в регионе "нет стойкой тенденции к снижению смертности, она остается высокой". "Только за шесть дней этого месяца в стационарах республики умерли 66 человек, из которых 57 - это случаи с подтвержденным Covid-19. Пациенты поступают в крайне тяжелом состоянии", - рассказала Беляева, слова которой привели в пресс-службе.

Эпидемическая ситуация в Дагестане, по словам главы региона Сергея Меликова, продолжает оставаться сложной и может осложниться из-за распространения нового омикрон-штамма. В этой связи принято решение о госпитализации пациентов в случае выявления в Каспийскую центральную городскую больницу, которая территориально ближе к аэропорту, что позволит не распространять инфекцию по республике.

По информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на 7 декабря, в регионе зарегистрировано 62 473 подтвержденных положительных результата заболевания коронавирусом, в том числе 130 - за последние сутки.