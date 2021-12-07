Проверку организовали после жалоб жителей микрорайона в Кирове на задымление

ТАСС, 7 декабря. Министерство охраны окружающей среды Кировской области совместно с прокуратурой организовало проверку по факту жалоб жителей микрорайона "Озерки" в Кирове на задымление. Об этом сообщается во вторник на официальной странице во "ВКонтакте" профильного министерства.

"Сегодня к нам вновь обратились жители "Озерков". В микрорайоне задымление. Вместе с прокуратурой выехали на место, проверили работу компаний "Гудвин", "Кировмаш", "Энерго", "Термит", "Ханхи", "Энтер", ИП "Магомемьянова". На промплощадке ООО "Гудвин" провели отбор проб промышленных выбросов", - говорится в сообщении.

О результатах лабораторных исследований сообщат дополнительно, в случае превышения предельно-допустимой концентрации вредных (ПДК) веществ нарушитель будет наказан, отметили в ведомстве.

Как сообщал ТАСС, жители микрорайона "Озерки" периодически жалуются на задымление и едкий запах. Кроме того, жалобы на неприятные запахи вечером и ночью поступают от жителей юго-западного района Кирова. В регионе создана рабочая группа по качеству воздуха, в состав которой вошли представители надзорных органов, общественных и научных организаций, а также жители города.

В целом в 2021 году жители Кировской области в три раза чаще жаловались в контролирующие органы на загрязнение воздуха, отмечали в региональной прокуратуре. Так, в 2020 году в контролирующие органы поступило 308 обращений, на конец ноября 2021 года их 906. Больше всего обращений поступало от жителей Кирова.