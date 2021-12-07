На смену сильному снегопаду в Московский регион пришли туман и оттепель

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Туман и оттепель сменили сильный снегопад, обрушившийся на Московский регион минувшей ночью.

Корреспонденты ТАСС, проживающие в разных районах столицы и области, передают об образовании тумана и переходе небольшого снега в дождь. Эту же информацию подтверждают и столичные метеостанции, расположенные в районе аэропортов. Снегопад же, доставивший в течение дня много проблем для коммунальщиков, автомобилистов и дорожников, может возобновиться глубокой ночью. Речь идет в первую очередь про юго-восточную часть Подмосковья, где синоптики Гидрометцентра ожидают снег и мокрый снег.

Впрочем, в метеорологическую летопись снегопад 7 декабря 2021 года все-таки вошел, став самым сильным за последние 72 года. По данным ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, к 18:00 мск в районе Тушино было зарегистрировано 7 мм осадков, на ВДНХ - 8 мм, на Балчуге - 10 мм, а в Новой Москве и Михайловском - 12 мм. При этом, сравнивают синоптики сегодняшнюю непогоду с самым мощным снегопадом 1949 года, когда в столице выпало 12,7 мм осадков. Зафиксированное во вторник количество осадков, по словам специалиста, составило 20% от месячной нормы.

Ликвидация последствий

В комплексе городского хозяйства столичной мэрии также сообщили, что в отдельных районах города прирост свежевыпавшего снега составил до 12 см, и сейчас коммунальщики заняты очисткой улиц от снега, после которого в 23:00 спецмашины выйдут на подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Последняя будет особенно актуальна, так как по последним данным синоптиков столбики термометров в ряде районов мегаполиса и окрестностей уже "перешагнули" в зону положительных значений, тогда как предстоящей ночью они понизятся до минус пять-семь градусов. Соответственно, на дорогах будет образовываться ледяная корка.

Бессонной предстоящая ночь будет и у железнодорожников. Так, в пресс-службе столичной магистрали сообщили, что в расчистке путей планируется задействовать порядка 2 тыс. человек и около 30 единиц спецтехники. При этом железнодорожники обещают, что расчистку организуют таким образом, что она не создаст помех движению поездов. "Призываем граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.

В усиленном режиме трудятся и дорожники Подмосковья. В областном министерстве транспорта сообщили, что на уборку снега выведено около 3 тыс. рабочих и свыше 2 тыс. единиц спецтехники. "На дорогах продолжается непрерывный цикл обработки противогололедными материалами и очистка проезжей части. С сегодняшнего утра обработано более 17 тыс. км дорог. Основная задача дорожных служб в снегопад - обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта", - привели в министерстве слова его руководителя Алексея Гержика.