В Тульской области выиграла квартиру участница викторины среди привитых от COVID-19

ТАСС, 7 декабря. Победители второго розыгрыша призов викторины, которую организовали в Тульской области среди вакцинированных от коронавируса, получили призы. Одна из участниц, жительница Тулы, выиграла квартиру, сообщили во вторник в пресс-службе Общественной палаты региона.

"В Общественной палате Тульской области вручили призы победителям второго этапа розыгрыша викторины "Иммунитет +". Всего 10 победителей, сегодня призы получили пятеро из них. Им вручили смарт-часы, смартфон, телевизор, сертификат на покупку бытовой техники. Главным призом викторины стала квартира в микрорайоне Северная Мыза. Она досталась тулячке Елизавете", - говорится в сообщении пресс-службы.

Викторина началась 1 ноября по инициативе Общественной палаты региона с целью повышения активности участия населения в прививочной кампании и поощрения вакцинировавшихся. Первый розыгрыш состоялся 15 ноября, второй - 1 декабря. Принять участие в викторине могут жители старше 18 лет, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют действующий сертификат. Среди призов - смартфоны, бытовая техника и электроника, легковые автомобили и однокомнатные квартиры в Туле. Согласно положению о викторине, она будет проводиться до 20 февраля 2022 года.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 3 декабря первым компонентом привиты более 775 тыс., вторым - почти 707 тыс. жителей Тульской области, ревакцинацию прошли свыше 77 тыс. человек, коллективный иммунитет - 52%.