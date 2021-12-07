Потанин оспорит в британском суде признание подсудным иска его бывшей жены

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Глава "Норникеля" Владимир Потанин оспорит в Верховном суде Великобритании решение нижестоящей судебной инстанции признать подсудным иск, поданный против него его бывшей супругой Натальей в рамках бракоразводного процесса. Об этом в среду сообщило агентство PA со ссылкой на судью Высокого суда Лондона Николаса Фрэнсиса, в котором в ближайшие недели должно было начаться рассмотрение искового заявления Потаниной по существу.

По словам Фрэнсиса, российский бизнесмен обратился в Верховный суд с просьбой пересмотреть вердикт Апелляционного суда Англии и Уэльса, который в марте встал на сторону его бывшей супруги. Апелляция экс-супруги главы "Норникеля" была подана после того, как ранее Высокий суд Лондона признал неподсудным ее иск. Потанина намеревается получить около четверти состояния бывшего мужа, которое оценивается журналом Forbes в $27 млрд.

В конце 2019 года Высокий суд Лондона аргументировал свое решение тем, что иск о разделе имущества экс-супругов был рассмотрен в России. Судебный орган пришел к выводу, что Потанина уже получила от бывшего мужа значительные средства, которые должны были обеспечить ей финансовую независимость. Высокий суд Лондона тогда же подверг критике практику "бракоразводного туризма", указав на то, что Потанина ранее не имела никаких связей с Великобританией, куда переехала лишь после своего развода в 2014 году и консультаций со специалистами по семейному праву Англии.

Апелляционный суд Англии и Уэльса посчитал вынесенное решение ошибочным. В вышестоящей инстанции указали на скоропалительность вывода о том, что истец пыталась ввести суд в заблуждение, поскольку не были заслушаны устные показания сторон и мнения экспертов. Апелляционный суд также признал, что в настоящий момент Великобритания является страной, где Потанина проводит большую часть своего времени и с которой имеет наиболее прочные связи.

Как отметила ранее газета Daily Mail, расторжение брака Потанина может стать вторым по дороговизне бракоразводным процессом в истории. В 2019 году с супругой развелся основатель компании Amazon и один из богатейших людей мира Джефф Безос. В результате развода его бывшая жена Маккензи Скотт получила четверть его доли акций Amazon, которые оценивались в $39 млрд.