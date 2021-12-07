Туристический сервис Russpass получил "Премию Рунета - 2021"

МОСКВА, 7 декабря./ТАСС/. Московский туристический сервис Russpass стал победителем "Премии Рунета - 2021" в номинации "Развитие внутреннего туризма", сообщается на официальной странице турсервиса в Instagram.

"Мы стали победителями Премии Рунета в номинации "Развитие внутреннего туризма", - говорится в сообщении.

Всего в финале данной номинации было 10 претендентов. Среди них: туристический информационный сервис "Байкал", проект "Развитие и модернизация АИС "Узнай Москву", "Центр развития туризма Московской области" и другие.

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). В этом году премию вручали в 16 номинациях. Всего было прислано 1 096 заявок. Церемония награждения состоялась 7 декабря в Москве.

Russpass - цифровой туристический сервис, который помогает спланировать путешествие по России. Там можно купить билеты на самолет или поезд, забронировать жилье, приобрести различные экскурсии и туры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах. В сервисе доступно более 3,5 тыс. предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты.