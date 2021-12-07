Крым дополнительно получит более 343 млн рублей на выплаты семьям с детьми

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Республика Крым в рамках соцподдержки семей с детьми от трех до семи лет дополнительно получит более 343,2 млн рублей на ежемесячные выплаты, сообщил во вторник в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

"Федеральное правительство продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина, Республика Крым дополнительно получит более 343,2 млн рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство РФ продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Свыше 6 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, распоряжение об этом подписал председатель правительства. В 2021 году на эти цели уже было направлено почти 305 млрд рублей.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет введены указом президента РФ Владимира Путина в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Затем глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.