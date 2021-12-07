Объявлен шорт-лист номинантов Russian Creative Awards

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Организаторы первой Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards объявили список из 50 претендентов на победу в десяти номинациях, сообщили устроители.

По словам заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, Национальная премия проводится впервые, и поэтому очень важно, что все номинации кросс-отраслевые. "В рамках премии Russian Creative Awards определяются победители в таких номинациях, как "Новый культурный код", "Креативный регион года" и многих других. Это номинации, которые могут объединить все креативные индустрии нашей страны и оценить их вклад в развитие экономики и территорий", - рассказала Ярилова, слова которой привели организаторы.

Согласно условиям, жюри выберет победителей в 10 номинациях: "Креативный регион", "Продюсер года", "Менеджер года", "Меценат", "Стартап/Прорыв в сфере КИ", "Креаполис", "Образование в креативных индустриях", "Лучший креативный проект индустриального сектора", "Новый культурный код" и "Коллаборация года". В каждой из них заявлено по пять претендентов.

Уточняется, что отбор финалистов премии проходил с 28 ноября по 5 декабря. На участие было подано свыше 3 тыс. заявок из 72 регионов РФ. Завершающим этапом определения победителей премии станет работа Большого Жюри, которая продлится с 6 по 15 декабря.

Претенденты

В номинации "Креативный регион" представлены: Москва, Ульяновская область, Нижний Новгород, Республика Саха (Якутия), ХМАО-Югра. В финал в номинации "Продюсер года" в сфере креативных индустрий вышли сооснователь и креативный директор Sila Sveta Александр Ус, основатель и директор АНО "Агентство развития Сысерти" Ян Кожан, генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская и другие.

В шорт-лист номинации "Менеджер года" вошли генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина, генеральный директор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова, генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, арт-менеджер, искусствовед, сооснователь и генеральный директор российского фонда поддержки современного искусства V-A-C Тереза Мавика.

В категории "Меценат" представлены: Фонд развития интернет-инициатив, фонд "Искусство, наука и спорт", фонд V-A-C, корпорация "Ростех" и фонд "Собрание".

Торжественная церемония вручения премии состоится 18 декабря в КЗ "Зарядье", она завершит Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития, провозглашенный ООН.

Организатором выступают Дирекция "Российской креативной недели" и АНО "Креативная экономика" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.