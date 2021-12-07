Сеславинский получил "Премию Рунета" за многолетний вклад в развитие отрасли

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Главная награда интернет-отрасли "Премия Рунета" вручена экс-главе Роспечати Михаилу Сеславинскому - "За персональный многолетний вклад в развитие интернет-отрасли". Церемония вручения наград состоялась в Москве.

"Я счастлив тем, что больше 20 лет вносил небольшую частичку своего труда, посвящал работу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям тому, чтобы гуманитарный сегмент в интернете был ярче, был больше", - сказал Сеславинский.

Роспечать, добавил он, поддерживала самые разные сайты, порталы, "совсем маленькие, микроскопические, которые тоже важны для картины мира, чуть побольше, совсем большие". "В среднем около 100 грантов в течение одного года, а за 20 лет это 2 тыс. грантов было выдано на протяжении моей работы", - рассказал Сеславинский.

В беседе с корр. ТАСС он также отметил, что Рунет "стал нашим вторым домом и вторым миром". "В нем все еще много плохого, но гораздо больше стало хорошего: знаний, информации, фантастически удобных сервисов, культуры и искусства. Я рад тому, что многие годы помогал развивать гуманитарную составляющую Рунета, но также горжусь им как передовым сегментом отечественной экономики", - подчеркнул он.

Сеславинский более 30 лет посвятил государственной службе, трижды избирался депутатом российского парламента в 1990-е годы, входил в состав первой комиссии Государственной думы по развитию Рунета. С 2004 по 2021 годы возглавлял Роспечать, которая обеспечивала конкурсный отбор и финансирование социально значимых интернет-проектов гуманитарного характера. Ведомство во главе с Сеславинским стояло у истоков создания и развития отрасли, поддерживало "Премию Рунета", Российский Интернет Форум, а также другие премии и конкурсы в сфере электронных СМИ.

Сейчас Михаил Сеславинский занимает должность заместителя генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти российского холдинга USM.